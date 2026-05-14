Süper Lig’de son haftalara girilirken transfer gündemi de hareketlenmeye devam ediyor.

Portekiz basınından Record’un haberine göre, Lille forması giyen Felix Correia’nın yükselen performansı Süper Lig kulüplerinin dikkatini çekti ve oyuncu cazip bir transfer hedefi haline geldi.

TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ’TAN TEKLİF İDDİASI

Haberde, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 2026 kış transfer döneminde Beşiktaş ve Trabzonspor’dan teklif aldığı öne sürüldü.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

25 yaşındaki futbolcunun, 2026 Dünya Kupası için Portekiz Milli Takımı kadrosuna girme ihtimalinin de bulunduğu iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

Lille'in 7 milyon Euro bonservis ödeyerek Portekiz ekibi GilVicente'den transfer ettiği Correia, bu sezon 47 maça çıktı. Portekizli kanat, 5 gol, 6 asist kaydetti.