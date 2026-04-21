Ülkemizde sırasıyla Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş formaları giyen Gedson Fernandes için bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Portekizli yıldızın adı son dönemde transfer haberlerinde sık sık yer alırken, Beşiktaş’a geri döneceği konuşulan orta saha oyuncusu için Rus basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

TRABZONSPOR İLE TAKAS İHTİMALİ

Habere göre Spartak Moskova, Trabzonspor’un golcüsü Felipe Augusto’ya karşılık bordo-mavililere Gedson Fernandes’i önerdi. Aynı haberde Rus ekibinin, Augusto’yu ara transfer döneminde de istediği hatırlatıldı.

AUGUSTO'YA İLGİ BÜYÜK

Öte yandan Trabzonspor’un, Arap kulüplerinin ilgisi sonrası Felipe Augusto’nun bonservisini 15 milyon euro olarak belirlediği ifade edildi.

AUGUSTO SEZON RAKAMLARI

Bordo-mavililer, 22 yaşındaki Augusto’yu sezon başında Cercle’den 5 milyon euroya transfer etmişti. Brezilyalı forvet bu sezon Süper Lig’de 29 maçta 12 gol kaydetti.