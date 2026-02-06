Kış transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş, kadrosunda yeniden yapılanmaya gitti. Siyah-beyazlılar, Marsilya’dan Panamalı sağ bek Amir Murillo’nun transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş, Amir Murillo transferini resmen duyurdu - Resim : 1

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Amir Murillo’nun nihai transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Amir Murillo ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Beşiktaş'ın yeni transferi Amir Murillo İstanbul'a geldiBeşiktaş'ın yeni transferi Amir Murillo İstanbul'a geldiSpor

Marsilya'dan transfer edilen 29 yaşındaki sağ bek, Panama formasıyla da gösterdiği performansla ülkesinin en önemli isimlerinden birisi konumunda bulunuyor.