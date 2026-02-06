Kış transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş, kadrosunda yeniden yapılanmaya gitti. Siyah-beyazlılar, Marsilya’dan Panamalı sağ bek Amir Murillo’nun transferini resmen açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
“Profesyonel futbolcu Amir Murillo’nun nihai transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Amir Murillo ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.”
Marsilya'dan transfer edilen 29 yaşındaki sağ bek, Panama formasıyla da gösterdiği performansla ülkesinin en önemli isimlerinden birisi konumunda bulunuyor.