Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak.

BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Beşiktaş: Vasquez, Taylan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Rashica, Olaitan, Orkun, Toure, Oh.

Fatih Karagümrük: Grbıc, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Barış Kalaycı, Berkay, Bartuğ Elmaz, Traore, Larsson, Serginho.

BEŞİKTAŞ 0-0 FATİH KARAGÜMRÜK (CANLI ANLATIM)

Batuhan Kolak'ın düdüğüyle maça Beşiktaş başladı.

TAYLAN KARŞILADI

5' Karagümrük'ün sağ kanattan geliştirdiği atakta Esgaio, ortasını yaptı; Beşiktaş'ta Taylan Bulut ceza sahası içinde topu karşıladı.

KARAGÜMRÜK GOLE YAKLAŞTI

7' Fatih Karagümrük’ün sol kanattan geliştirdiği atakta Mladenovic ortasını yaptı; ön direğe koşu yapan Barış, ceza sahası içinde vuruşunu gerçekleştirdi. Top az farkla dışarı çıktı.

KARAGÜMRÜK SAVUNMASI TOPU KARŞILADI

9' Beşiktaş’ta Milot Rashica’nın sağ kanattan yaptığı ortayı Fatih Karagümrük’ten Esgaio karşıladı ve topu uzaklaştırdı.

GRBIC HARİKA KURTARDI

12' Beşiktaş’ta Orkun Kökçü’nün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Agbadou topu kafayla arka direğe çevirdi. Oh, yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı ancak Grbic mükemmel refleksiyle topu kornere çeldi.

KARAGÜMRÜK ÇOK TEHLİKELİ GELDİ

18' Beşiktaş kalecisi Vasquez’in pas hatası sonrası top Fatih Karagümrük’te kaldı. Bartuğ, ceza sahasının sağ tarafından sol ayağıyla müthiş bir şut çıkardı; top direkten döndü. Devamında Serginho dönen topa vurdu ancak Vasquez ayaklarıyla topu karşılayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

RASHICA KAÇIRDI

24' Beşiktaş’ta sol kanatta topla buluşan Olaitan, arka direğe ortasını yaptı; Milot Rashica yakın mesafeden fırsatı değerlendiremedi ve top dışarı çıktı.

ORKUN!!! VE GRBIC

26' Beşiktaş’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Orkun Kökçü, muazzam bir şut çıkardı. Ivo Grbić ise harika bir kurtarışla topu kornere çeldi.

BERKAY'IN ŞUTU DIŞARI ÇIKTI

28' Karagümrük'te Berkay Özcan, sol kanattan ceza sahasına girip şutunu çekti. Berkay'ın şutu yandan auta gitti.