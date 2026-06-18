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Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

Siyah beyazlı ekipte bu yaz öncelikli transfer ihtiyacı olarak kaleci pozisyonu görülüyor.

ALEXANDER NÜBEL LİSTEDE

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren ve bonservisi Alman devi Bayern Münih'te bulunan Alexander Nübel'i transfer listesine aldı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Alexander Nübel'in temsilcisi, 10 Haziran tarihinde İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı kulüp yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Taraflar arasındaki temasların devam ettiği ve transferle ilgili görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

DÜNYA KUPASI KADROSUNDA

Alexander Nübel, Almanya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer alıyor.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Stuttgart'ta geçiren Alman file bekçisi, tüm kulvarlarda 49 karşılaşmada forma giydi.

Nübel bu maçların 14'ünde kalesini gole kapatmayı başarırken, istikrarlı performansıyla takımının önemli isimlerinden biri oldu.

2029 yılına kadar Bayern Münih ile sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.