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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor.

BEŞİKTAŞ SALİH ÖZCAN İÇİN RESMİ TEKLİF YAPTI

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Siyah Beyazlılar geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu milli oyuncu Salih Özan için yeniden resmi girişimlerine başladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Borussia Dortmund'dan ayrılan Salih Özcan'a resmi teklifte bulundu.

ORKUN KÖKÇÜ İLE UYUMU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda ABD'yi 3-2 yendiği grubun son maçında Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü ile iyi bir ikili uyum sergileyen Salih Özcan, performansıyla beğeni toplamıştı.

GEÇEN SEZON YETERLİ FORMA ŞANSI BULAMADI

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 11 maçta toplamda 73 dakika süre alabilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu düzenli olarak forma giyebileceği bir kulüpte yeniden kendini ispatlamayı hedefliyor.