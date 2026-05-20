Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. “Rüşvet almak” ve “mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlanan eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık ile Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.

Savcılık ifadeleri alınan iki şüpheli, daha sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

3 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş ve CHP’li Meclis Üyesi İlker Uluer’in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.