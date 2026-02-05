Beşiktaş ara transfer döneminde deyim yerindeyse paraya kıydı.

BEŞİKTAŞ WOLVES İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Siyah Beyazlılar uzun süredir Wolverhampton Wanderers ile devam eden görüşmelerde mutlu sona ulaşarak Emmanuel Agbadou transferini bitirdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; iki kulüp Agbadou transferi için 18+2 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı.

AGBADOU YARIN İSTANBUL'A GELİYOR

28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper yarın saat 07:00'de İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atacak.