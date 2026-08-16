Tunceli'nin yüksek kesimlerinde dün akşam saatleri itibariyle etkili olan yağışlar sonrası Tağar Çayı'nın rengi kahverengiye döndü. Bölgeye yüzmek için gelen vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı. Normalde yoğunluk yaşanan kıyı şeridindeki piknik alanlarının da büyük ölçüde boş kaldığı görüldü.

Berrak sular kahverengiye döndü: Serinlemeye gelenlerin planları altüst oldu - Resim : 1
Berrak suyu ve doğal yüzme alanlarıyla bilinen Tağar Çayı'na yüzmek için gelen Kayra Selim Kırşan, "Bugün yüzmek için Tağar Çayı kıyısına geldik.

İzmir Körfezi'ne çamur aktı. Denizin rengi değiştiİzmir Körfezi'ne çamur aktı. Denizin rengi değiştiGündem

Berrak sular kahverengiye döndü: Serinlemeye gelenlerin planları altüst oldu - Resim : 3

Ama yağıştan dolayı suda adeta çamur akıyor. Yüzme hevesimiz bugün kursağımızda kaldı" dedi.

Berrak sular kahverengiye döndü: Serinlemeye gelenlerin planları altüst oldu - Resim : 4

Berrak sular kahverengiye döndü: Serinlemeye gelenlerin planları altüst oldu - Resim : 5