Berlin'de düzenlenen "Toplumun Keşfi: Göbeklitepe, Taş Tepeler ve 12.000 Yıl Önceki Yaşam" sergisi, Göbeklitepe'nin küresel tanınırlığını artırarak bölge turizmine güçlü ivme kazandırması öngörülüyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, James Simon Galerie'de 11 Şubat tarihinde gerçekleştirilen serginin kalabalık bir açılış töreniyle ziyarete açıldığını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Almanya Kültür Devlet Bakanı Wolfram Weimer başta olmak üzere çok sayıda sanat ve tarih meraklısının hazır bulunduğu açılışı bizzat ziyaret ettiğini ve etkilendiğini dile getiren Şıldak, sergideki heykel ve günlük yaşam nesnelerinin sanatsal düzenlemeyle sunulduğunu aktardı. Vali, etkinliğin özellikle Göbeklitepe ile Taş Tepeler Projesi kazılarını geniş kitlelere duyurmak bakımından büyük değer taşıdığını ifade etti.

HEDEF: GÖBEKLİTEPE'YE 1 MİLYON ZİYARETÇİ

Berlin'de yaklaşık yarım milyon Türk vatandaşının bulunduğunu anımsatan Şıldak, serginin bu topluluğa da hitap etmesi nedeniyle özel önem taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

"Buradaki amaç hem insanlığın ortak mirası olan bu eserleri dünyayla buluşturmak hem de şehrimize turizm yönüyle bir canlılık kazandırmaktır. Avrupa'da yaşayanların şehrimize, Göbeklitepe'ye, Karahantepe'ye ve bütün Taş Tepeler Projesi'ne yoğun bir ilgisi oluşacağını düşünüyoruz. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın da büyük katkılarıyla gerçekleşen bu etkinliğin ilimiz turizmine yansımalarının çok olumlu olacağını ve bir ziyaretçi akımının başlayacağını öngörebiliyorum. 2026'da Göbeklitepe'de 1 milyon ziyaretçi rakamını yakalayacağımızı, gelecek yıllarda ise bu rakamın aşılmakla birlikte yabancı turist oranının da giderek yükseleceğini düşünüyorum. Tanıtım, şehrin turizme hazırlanması ve altyapı eksiklerinin giderilmesi konusundaki adımlar bunu kendiliğinden getirecektir."

Sergi detayları

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Berlin Devlet Müzeleri Ön Asya Müzesi ortaklığında düzenlenen sergi, 44'ü daha önce hiç gösterilmemiş 89 orijinal eser ile 4 replikayı içeriyor. UNESCO Dünya Mirası statüsündeki Göbeklitepe ve Taş Tepeler Bölgesi'ni konu alan sergi, 19 Temmuz 2026 tarihine dek gezilebilecek.