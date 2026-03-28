Annesinin yönlendirmesiyle üç yıl önce badmintonla tanışan Beril, yoğun çalışmalarıyla Türkiye şampiyonluğu ve üçüncülük derecelerini kazandı.

Hatay’da Ocak ayında yapılan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda üçüncü olan İngeç, 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası milli takım kadrosuna seçildi.

Ekim ayında Norveç’te düzenlenecek şampiyonadan madalya almak için haftada altı gün, günde üç saat antrenman yapan Beril, AA muhabirine badmintonda elde ettiği başarıların kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Beril, badmintonu severek sürdürdüğünü belirterek, “İlk antrenmanda çok sevdim ve zamanla kendimi geliştirdim. Başladıktan bir yıl sonra müsabakalara katıldım. İlk yarışlarda derece alamadım, ama sonrasında başarılı sonuçlar elde ettim.” dedi.

Başarılarını artırarak adından söz ettirmek istediğini söyleyen Beril, “Kürsüye çıktığımızda çalışmalarımızın karşılığını görüyorum. Bu çok mutlu ediyor. Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip madalya kazanmak istiyorum. Pazar hariç her gün antrenman yapıyorum. Yorucu ama keyifli oluyor.” ifadelerini kullandı.

“SIKI ÇALIŞIYORUZ”

Antrenör Umut Duman, Beril’in gelişimi için sürekli çaba gösterdiğini anlattı.

Beril’in performansından memnun olduklarını vurgulayan Duman, “Beril’e başlarken güveniyorduk. Sürekli kendini geliştirerek ilerledi. Son Türkiye şampiyonasında üçüncü oldu ve Norveç’teki Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Sıkı çalışıyoruz. Milli takım kamplarımız olacak ve sporcumuzdan madalya bekliyoruz.” dedi.