Kaynak: Haber Merkezi

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve butlan CHP'sinin Grup Başkanı Faik Öztrak'ın fon soruşturmalarına ilişkin açıklamaları hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Albayrak'ın avukatları aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Berat Albayrak’ın fon soruşturmasına konu iddia ve eylemlerle uzaktan veya yakından, doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen konuya ilişkin açıklama ve haberlerde adını maksatlı ve kötü niyetli şekilde kullanan kişiler aleyhine dava açacağımızı kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Sosyal medya hesabından "Faik Öztrak, Ümit Özlale ve türevleri tarafından kasıtlı ve iyi niyetten uzak şekilde servis edilen, dezenformasyon niteliğindeki asılsız beyanlara ilişkin açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur" sözlerini sarf eden Göktaş açıklamasında şunları söyledi,

"CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın 19.10.2026 tarihinde TBMM'de ve "X" sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, kamuoyuna "fon soruşturması" olarak yansıyan iddialara yer verilirken, bu iddialarla herhangi bir bağlantı kurulmaksızın konu bir anda "128 milyar dolar yalanına" ve Sayın Berat Albayrak'a getirilmiştir. Böylece "skandalın göbeğindeki isimler", "vurguncular", "turpun büyüğü" gibi ağır nitelendirmelerle örülen bir metne, bu ithamlarla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan müvekkilimizin adı, safsata niteliğinde bir bağlamla yerleştirilmiştir.

'YAPAY ZEKAYA TABLOLAR HAZIRLATIP BUNLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR'

Sızdırılan çarpık bilgilerle yapay zekaya tablolar hazırlatıp bunları sosyal medyada paylaşanlar, "Berat Albayrak'ı da zorla oraya yerleştir" talimatını almış gibi, ortada hiçbir bağ yokken sırf bir ilişki örüntüsü yaratmak için gülünç bir eşleştirme yapmaktadır. Oysa Sayın Berat Albayrak, 2020'de aktif siyaseti bırakmış, o tarihten beri yalnızca vakıf işleriyle ilgilenmiş ve hiçbir siyasi programa da katılmamıştır.

Siyasetçilerin güncel konulara ilişkin açıklama yapma gibi bir görevi bulunsa da güncellik unsuru her bir kişi ve olay bakımından ayrı ayrı değerlendirilmeli, siyasi etik terk edilmemeli, birbiriyle ilintili olmayan vakalar aynı olayın parçasıymış gibi aktarılmamalıdır.

Türk siyasi tarihinde görev süresi boyunca en çok yalan ve iftiraya maruz kalan kişilerden biri olan Sayın Berat Albayrak'a yönelik bu hukuksuz eylemlerin, görevinden ayrıldıktan sonra da büyük bir motivasyonla devam etmesinin nedeni, ülkemiz menfaatine hayata geçirdiği sayısız çalışmalardır.

'128 MİLYAR DOLAR YALANI SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE KULLANILIYOR'

24 senelik AK Parti iktidarının sadece iki yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Sayın Berat Albayrak döneminde tek haneli faiz ile tek haneli enflasyon dengesi kurulmuş, pozitif büyüme sağlanmış ve cari fazla verilmiştir. Ağır pandemi koşullarına ve finansal saldırılara rağmen Merkez Bankası rezervleri 85,2 milyar dolar seviyesinde korunmuş, yurt dışında bulunan 350 ton altın Türkiye'ye getirilmiş ve altın rezervi 719 tona yükseltilmiştir. Buna rağmen Faik Öztrak'ın bugün yönelttiği pespaye saldırılar o dönemde de gerçekleştirilmiş; siyasi tarihin en büyük iftirası olan "128 milyar dolar yalanını" sistematik şekilde kullanan Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine tazminata hükmedilmiş ve anılan karar yargısal denetimden de geçerek 20.05.2026 tarihli Anayasa Mahkemesi kararıyla hukuken kesinleşmiştir.

Türkiye'nin çözüm bekleyen bunca meselesi varken hukuksuzluğu yargı kararıyla tescillenmiş söylemlerin ve operasyon amacıyla hazırlanan sözde tabloların Faik Öztrak, Ümit Özlale ve türevleri tarafından hala ahlak dışı bir şekilde tekrar tekrar paylaşılmasının nedeni, ülke yararına bir işle meşgul olmak gibi bir dertlerinin bulunmamasıdır. Kendi yerel yönetimlerindeki yolsuzlukların izahını yapamayan muhalefet partilerinin mensupları, ayıplarını perdeleme gayesiyle ilgili ilgisiz her konuda Sayın Berat Albayrak'ın adını kullanmaktadır.

'FON SORUŞTUMASINA KONU EYLEMLERLE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HİÇBİR İLİŞKİ YOK'

Fon soruşturmasına konu eylemlerle Sayın Berat Albayrak arasında doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişki bulunmamakta olup, bahsi geçen işlemler 2024-2026 dönemine aittir. Sayın Berat Albayrak'ın 2020 yılında görevinden ayrılmasının üzerinden altı yıl geçmiş olup, bu süre zarfında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üç farklı isim üstlenmiştir. Faik Öztrak, Ümit Özlale gibileri taşeron olarak kullananlarla Abdulkadir Selvi’ye bugünkü yazısını yazdıranlar aynı kişilerdir.

"At izinin it izine karıştığını, hak ile batılın ayırt edilmesinin zorlaştığını" beyan ederek 2020 yılında aktif siyaseti bırakan Sayın Berat Albayrak, fon soruşturması kapsamında ihmali bulunan kamu görevlileri de dahil olmak üzere, hangi sıfata sahip olurlarsa olsunlar, haksız kazanç elde eden ve vatandaşların mağduriyetine sebebiyet veren herkesin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği kanaatindedir.

Öte yandan 17-25 Aralık sürecinde devreye giren uluslararası aklın, benzer yöntemleri kullanarak, esasen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koymak istediği görülmektedir.

O süreçte içeride ve dışarıda operasyonu gerçekleştirenler kimlerse, bugün de aynı odaklardır. Bugüne kadar türlü saldırılara muhatap olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu saldırıların tamamını millet iradesini arkasına alarak bertaraf etmiştir.

'DAVA AÇACAĞIZ'

Netice itibarıyla Sayın Berat Albayrak'ın fon soruşturmasına konu iddia ve eylemlerle uzaktan veya yakından, doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen konuya ilişkin açıklama ve haberlerde adını maksatlı ve kötü niyetli şekilde kullanan kişiler aleyhine dava açacağımızı kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız."

NE OLMUŞTU?



Faik Öztrak, fon kriziyle ilgili değerlendirmesinde, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erişah Arıcan'ı hedef alan bir açıklama yaparak “Dostoyevski, ‘Hepimiz Gogol’ün Palto’sundan çıktık’ demiş ya... Bürokraside de pek çok kurumun yöneticisi Erişah Hanım ve ekibinin paltosundan çıkmış...” ifadelerine yer vermişti.

Öztrak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ortaya çıkan ilişki ağları 'turpun büyüğünün hâlâ heybede olduğunu' gösteriyor. Hükümet esiyor, gürlüyor ama bu ilişkilerinden dolayı kayda değer bir adım atamıyor. Fon ve sermaye piyasalarındaki vurguncularının tam listesi hala ortada yok. Skandalın göbeğindeki isimlerden biri Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan... Aynı zamanda Erdoğan’ın başında olduğu Varlık Fonu’nun da başkanvekili… Türkiye’nin 128 milyar dolarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın arka kapısından seçim kazanmak için buharlaştıran eski Hazine ve Maliye Bakanı Damat Berat Albayrak'ın tez danışmanı. 'Faiz sebep, enflasyon netice' zırvalığına çanak tutan Merkez Bankası eski Başkanı, şimdinin BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun tez danışmanı. Dostoyevski 'Hepimiz Gogol’ün Palto’sundan çıktık' demiş ya… Bürokraside de pek çok kurumun yöneticisi Erişah Hanım ve ekibinin paltosundan çıkmış…"

ÖZLALE ‘BAĞLANTILARI AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALI’ DEMİŞTİ

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ise Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak’ın istifasından sonra gerçekleştirdiği açıklamada, Berat Albayrak dönemine işaret ederek "Bağlantıları açıklığa kavuşturulmalıdır" demişti.

Özlale, "İstifası bugün kamuoyuna yansıyan ve haberlerde malvarlığına tedbir konulduğu belirtilen Taha Çakmak sıradan biri değil. Kendisi, Şahap Kavcıoğlu’nun TCMB Başkanı olduğu dönemde başkan yardımcılığı yaptı. Daha önce, 2016–2018 yıllarında TCMB Başkan Yardımcılığı yapan ve sonrasında TERA yönetiminde yer alan Erkan Kilimci de fon soruşturması kapsamında tutuklandı. Kilimci ile Çakmak aynı dönemde başkan yardımcılığı yapmadı; ancak farklı dönemlerde kamu finans yönetiminde görev alan bu isimlerin daha sonra hangi kurumlarda buluştuğunun araştırılması gerekiyor. Fon soruşturmasında adı geçen eski bakan yardımcısı Bülent Aksu’nun da bulunduğu bu çevrenin Berat Albayrak dönemiyle bağlantıları açıklığa kavuşturulmalıdır.Yolların kesiştiği isim: Erişah Arıcan" ifadelerine yer vermişti.