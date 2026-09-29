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Kaynak: AA / DHA / ANKA

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, fon soruşturmasına ilişkin TBMM’de gazetecilerle bir araya geldi. Öztrak, yaşanan sürecin Meclis tarafından araştırılması gerektiğini belirterek fon krizi için araştırma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

“MECLİS'TE BİR KOMİSYON KURULMASI GEREKİYOR”

Öztrak, yeni yasama yılına fon soruşturmasının gündemiyle başladıklarını belirterek, yaşanan sürecin kapsamlı şekilde araştırılması gerektiğini söyledi.

Öztrak, “Meclis'te fon krizini araştırmak üzere bir komisyon kurulması gerekiyor” dedi.

CHP Grup Başkanı, fon soruşturmasının kapsamının genişletilmesi ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini de ifade etti.

“EN BÜYÜK FİNANSAL SKANDALLARDAN BİRİ”

CHP Grup Başkanı Öztrak, açıklamasında fon krizine ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu. Yaşananların bürokrasi ve siyaset alanındaki sorunlarla bağlantılı olduğunu öne süren Öztrak, sürecin araştırılması gerektiğini belirtti.

Öztrak ayrıca, daha önce CHP ekonomi masasında konuya ilişkin değerlendirmeler yaptıklarını ve çeşitli sorular yönelttiklerini belirtti.

CHP Grup Başkanı, Devlet Denetleme Kurumu'nun devreye alınıp alınmayacağı konusunun da gündeme getirildiğini söyledi.

“TÜRKİYE'DE ÇOK CİDDİ BİR KURUMSAL ÇÖKÜŞ VAR”

CHP Grup Başkan Vekili Rahmi Aşkın Türeli de fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türeli, yaşanan krizin yalnızca bürokrasiyle sınırlı olmadığını, siyasi otorite boyutunun da bulunduğunu öne sürdü.

Türkiye'de ciddi bir kurumsal çöküş yaşandığını savunan Türeli, kurumların yapısı, liyakat ve karar alma süreçleri üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

MİLLETVEKİLLERİNİN PARTİ DEĞİŞTİRDİĞİ İDDİALARINA YANIT

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Öztrak'a, Yeni Parti'ye geçen milletvekillerinin CHP'ye dönmek istediği yönündeki iddialar soruldu.

Faik Öztrak, bu konunun bugünkü gündem olmadığını belirterek, yeni yasama döneminin gündemine ilişkin açıklama yaptıklarını söyledi. Ardından seçim dönemine ilişkin değerlendirmede bulundu.