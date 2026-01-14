Ekonomik kriz ve enflasyonun etkisini bir hayli hissettirdiği Türkiye’de asgari ücret ve emekli maaşının artmasının ardından zam yağmuru başladı.

“BENZİNDE 1.61 TL’LİK ARTIŞ BEKLENİYOR”

Ünlü ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, benzinde 1.61 TL’lik bir artış beklendiğini açıkladı. Cibre, zammın cuma gününden itibaren geçerli olabileceğinin altını çizdi.

Rafineri marjlarının petrolün tersine düştüğünü belirten Cibre, “Şükür, yoksa çok daha güçlü zamlar görebilirdik” sözlerini sarf etti.

Cibre X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Cumadan geçerli benzine de 1.61 TL artış bekleniyor

Rafineri marjları ise petrolün tersine düşüyor şükür, yoksa çok daha güçlü zamlar görebilirdik.”