OLAYLAR

MÖ 588 - Babil hükümdarı II. Nebukadnezar, Kudüs'ü kuşattı. Kuşatma 18 Temmuz MÖ 586'ya dek sürdü.

1559 - İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth taç taktı.

1582 - Rusya, Estonya ve Livonya'yı Polonya'ya bıraktı.

1759 - British Museum açıldı.

1870 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Demokrat Parti'sini, eşek sembolü ile tanımlayan ilk politik karikatür yayımlandı.

1884 - İstanbul Erkek Lisesi açıldı. Okulun ilk adı "Şems-ül Maarif" idi. 1896 yılında resmi okullar arasına dahil edildi.

1889 - Daha önce adı Pemberton İlaç Şirketi olan Coca-Cola şirketi, Atlanta Georgia'da resmen kuruldu.

1892 - Basketbolun kuralları ilk kez, oyunun doğum yeri sayılan Springfield, Massachusetts'te (Amerika Birleşik Devletleri) James Naismith tarafından yayımlandı.

1915 - Sarıkamış Harekâtı bitti.

1919 - Mustafa Kemal Paşa, Şişli'deki evinde, Albay İsmet (İnönü) Bey ile Anadolu'ya geçmek konularını görüştü.

1919 - Almanya'nın tanınmış sosyalistleri, Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht öldürüldü.

1919 - İngilizler Mondros Mütarekesinin 7. Maddesine dayanarak Antep'i işgal etti.

1919 - 21 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı Boston Şeker Pekmezi Felaketi yaşandı.

1924 - İzmir'de harp oyunları yapıldı.

1932 - Samsun'da Mustafa Kemal Paşa'nın, Anadolu'ya ayak bastığı yerde dikilen Onur Anıtı açıldı.

1935 - Kuğu Gölü Balesi'nin açılışı yapıldı.

1940 - Ankara Radyosu Fransızca, Yunanca, Farsça ve Bulgarca haber yayınına İngilizceyi de ekledi.

1943 - II. Dünya Savaşı: Guadalcanal Japonlardan temizlendi.

1945 - Müttefik Devletler gemilerinin Boğazlardan geçişine izin verildi.

1949 - İmam Hatip Liseleri açıldı.

1952 - Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'na (NATO) girişini onayladı.

1964 - III. Londra Konferansı toplandı. Birleşik Krallık, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Hükûmetleri ile Kıbrıs Türk ve Rum toplumu liderleri katıldı.

1966 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Lyndon Johnson'ın ve eski Başbakan İsmet İnönü'nün 1964 yılında yazdıkları mektuplar kamuoyuna açıklandı.

1969 - Sovyetler Birliği, Soyuz 5 uzay aracını fırlattı.

1970 - Nijerya'dan bağımsızlığını kazanmak için 32 aydır sürdürdükleri çatışmalardan sonra Biafra teslim oldu.

1973 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon, Kuzey Vietnam'daki birliklerinin saldırılarını durdurduklarını ve barış görüşmelerinde ilerleme kaydettiklerini açıkladı.

1985 - Almeida Neves, Brezilya Devlet Başkanı seçildi. Neves, 21 yıl aradan sonra ilk sivil Devlet Başkanı oldu.

1989 - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanlığına Bülent Ecevit seçildi.

1991 - Sosyalist Birlik Partisi (SBP) kuruldu; Sadun Aren Genel Başkanlığa getirildi.

1991 - Birleşmiş Milletler'in Irak'a, Kuveyt'ten çekilmesi için tanıdığı süre doldu.

1992 - Avrupa Birliği'nin, Hırvatistan ve Slovenya'nın bağımsızlığını resmen tanıması üzerine Yugoslavya dağılmış oldu.

1996 - Güçlükonak Katliamı: Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 11 köylü bir minibüs içerisinde kurşunlanıp, yakılarak katledildi.

2001 - Vikipedi yayın hayatına başladı.

2005 - Filistin Lideri Yaser Arafat'ın 11 Kasım 2004'te ölmesinin ardından 9 Ocak'ta Devlet Başkanı seçilen Mahmud Abbas, yemin ederek göreve başladı. Başbakanlığa Ahmed Kurey'i getiren Abbas, İsrail'e karşılıklı ateşkes ve nihai barış anlaşması çağrısında bulundu.

2006 - sosyalist Michelle Bachelet, Şili'nin ilk kadın Devlet Başkanı oldu. Bachelet, aynı zamanda Latin Amerika'da Devlet Başkanlığı görevine gelen altıncı kadın oldu.

2007- İdam edilen devrik Irak lideri Saddam Hüseyin'in üvey kardeşi Barzan İbrahim el Tikriti ile eski Irak Devrim Mahkemesi Başkanı Avad Hamid el Bender, asılarak idam edildi ve Tikrit kentinin Avca köyünde Saddam Hüseyin'in yanına gömüldü.

2011 - Türk Telekom Arena Galatasaray ve Ajax arasında oynanan dostluk maçıyla açıldı.

2018 - İngiltere'nin inşaat devi Carillion iflas etti.[1]

2020 - Vikipedi Türkiye'de yeniden erişime açıldı.

DOĞUMLAR

1481 - Ashikaga Yoshizumi, Ashikaga şogunluğunun 11. şogunu (ö. 1511)

1491 - Niccolò da Ponte, Venedik Cumhuriyetinin 87'nci dükası (ö. 1585)

1622 - Molière, Fransız komedi yazarı ve oyuncu (ö. 1673)

1725 - Petro Rumyantsev, Rus general (ö. 1796)

1754 - Jacques Pierre Brissot, Girondistenlerin Fransız Meclisindeki sözcüsü (ö. 1793)

1791 - Franz Grillparzer, Avusturyalı trajedi yazarı (ö. 1872)

1795 - Aleksandr Griboyedov, Rus oyun yazarı, besteci, şair ve diplomat (ö. 1829)

1803 - Heinrich Ruhmkorff, Alman bilim adamı, buluşçu (ö. 1877)

1807 - Hermann Burmeister, Alman-Arjantinli zoolog, böcek bilimci, herpetolog ve botanikçi (ö. 1892)

1809 - Pierre-Joseph Proudhon, Fransız sosyalist ve gazeteci (Anarşizmin teorisyenlerinden) (ö. 1865)

1842 - Paul Lafargue, Fransız uyruklu düşünür ve eylem adamı (ö. 1911)

1842 - Alfred Jean Baptiste Lemaire, Fransız ordu müzisyeni ve besteci (ö. 1907)

1850 - Mihai Eminescu, Rumen şair, romancı ve gazeteci (ö. 1889)

1850 - Sofya Kovalevskaya, Rus matematikçi (ö. 1891)

1863 - Wilhelm Marx, Alman avukat, devlet adamı (ö. 1946)

1864 - İsa Bolatin, Kosovalı Arnavut gerilla ve siyasetçi (ö. 1916)

1866 - Nathan Söderblom, İsveçli din adamı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1931)

1868 - Otto von Lossow, Alman ordusu subayı (ö. 1938)

1871 - Ahatanhel Krımski, Ukraynalı bilim insanı ve akademisyen (ö. 1942)

1872 - Arsen Kotsoyev, Osetyalı yayıncı (ö. 1944)

1873 - Max Adler, Avusturyalı marksist hukukçu, sosyolog ve sosyalist teorisyen (ö. 1937)

1875 - İbn Suud, Suudi Arabistan'ın kurucusu ve ilk kralı (ö. 1953)

1875 - Thomas Burke, Amerikalı atlet (ö. 1929)

1882 - Margaret, İsveç Veliaht Prensesi ve Scania Düşesi (ö. 1920)

1882 - Florian Znaniecki, Polonyalı filozof ve sosyolog (ö. 1958)

1891 - Franz Babinger, Alman yazar (ö. 1967)

1891 - İlya Grigoryeviç Ehrenburg, Sovyet yazar, gazeteci ve romancı (ö. 1967)

1891 - Gladys Gale, Amerikalı şarkıcı ve aktris (ö. 1948)

1894 - Edith Gostick, Kanadalı politikacı (ö. 1984)

1895 - Artturi Ilmari Virtanen, Finlandiyalı kimyager (ö. 1973)

1901 - Luis Monti, Arjantinli futbolcu (ö. 1983)

1902 - Nâzım Hikmet Ran, Türk şair (ö. 1963)

1908 - Edward Teller, Macar asıllı Amerikalı kuramsal fizikçi (ö. 2003)

1912 - Michel Debré, Fransız devlet adamı (ö. 1996)

1913 - Lloyd Bridges, Amerikalı oyuncu (ö. 1998)

1917 - Vasili Petrov, Kızıl Ordu'nun komutanlarından biri, Sovyetler Birliği Mareşali (ö. 2014)

1918 - Cemal Abdünnasır, Mısır Devlet Başkanı (ö. 1970)

1918 - João Figueiredo, Brezilya'nın 30. Devlet Başkanı (ö. 1999)

1925 - Nermi Uygur, Türk felsefeci (ö. 2005)

1926 - Maria Schell, Avusturyalı aktris (ö. 2005)

1928 - René Vautier, Fransız film yönetmeni (ö. 2015)

1929 - Martin Luther King, Amerikalı rahip ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1968)

1941 - Özcan Tekgül, Türk oryantal dans sanatçısı, sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 2011)

1950 - Arnold Frolows, Avustralyalı radyo sunucusu (ö. 2025)

1951 - Pritish Nandy, Hint şair, ressam, gazeteci, yapımcı, aktör ve siyasetçi (ö. 2025)

1956 - Sandy Tolan, Amerikalı yazar, öğretmen ve radyo belgeseli yapımcısı

1957 - Semiha Yankı, Türk şarkıcı

1958 - Boris Tadiç, Sırp siyasetçi

1959 - Mustafa Özenç, Türk sol görüşlü militan (ö. 1981)

1965 - Sedat Balkanlı, Türk futbolcu (ö. 2009)

1968 - Volkan Ünal, Türk sinema ve televizyon oyuncusu

1969 - Meret Becker, Alman oyuncu ve şarkıcı

1970 - Hamza Hamzaoğlu, Türk futbolcu ve teknik direktör

1970 - Shane McMahon, Amerikalı iş insanı, profesyonel güreşçi

1971 - Regina King, Amerikalı oyuncu ve televizyon yönetmeni ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1971 - Metin Özbey, Türk milli planör pilotu

1973 - İsam el-Hazari, Mısırlı millî futbolcu

1975 - Mary Pierce, Fransız tenis oyuncusu

1976 - Florentin Petre, Rumen futbolcu

1976 - Zara, Türk şarkıcı

1977 - Ebru Şallı, Türk model, sunucu ve pilates eğitmeni

1978 - Eddie Cahill, Amerikalı oyuncu

1978 - Pablo Amo, İspanyol futbolcu

1978 - Franco Pellizotti, İtalyan emekli profesyonel yol bisikleti yarışçısı

1979 - Martin Petrov, Bulgar eski futbolcu

1981 - Pamela Tola, Fin oyuncu

1981 - Pitbull, Amerikalı müzisyen

1981 - Serhan Arslan, Türk oyuncu ve sunucu

1981 - Belit Onay, Türk kökenli Alman siyasetçi

1982 - Kim Riedle, Alman oyuncu

1983 - Hugo Viana, Portekizli futbolcu

1984 - Keiran Lee, İngiliz pornografik aktör

1984 - Ben Shapiro, Amerikalı muhafazakâr siyasi yorumcu, konuşmacı, yazar ve avukat

1985 - René Adler, Alman eski futbolcu

1987 - Caner Büke, Türk millî tekvandocu

1987 - Kelly Kelly, Amerikan profesyonel güreşçi ve manken

1988 - Daniel Caligiuri, Alman futbolcu

1988 - Sonny John Moore (Skrillex), Amerikan elektronik müzik prodüktörü

1990 - Kostas Slukas, Yunan basketbolcu

1991 - Darya Klişina, Rus uzun atlayıcı

1991 - Marc Bartra, İspanyol futbolcu

1991 - Nicolai Jørgensen, Danimarkalı futbolcu

1992 - Joël Veltman, Hollandalı futbolcudur

1994 - Sinan Gümüş, Türk asıllı Alman futbolcu

1996 - Dove Cameron, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

2000 - Thale Rushfeldt Deila, Norveçli hentbolcu

2004 - Grace VanderWaal, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

2005 - Poyraz Efe Yıldırım, Türk futbolcu

ÖLÜMLER

69 - Galba, 8 Haziran 68-15 Ocak 69 arası Roma İmparatoru, Dört İmparator Yılı'nın ilk imparatoru (d. 3)

1569 - Catherine Carey, VIII. Henry'nin metresi (d. 1524)

1597 - Juan de Herrera, İspanyol mimar, matematikçi, araştırmacı ve asker (d. 1530)

1762 - Pyotr İvanoviç Şuvalov, Rus devlet militanı, general-feldmareşal, konferans vekili ve saray asılzadesi (d. 1710)

1781 - Henry Cheere, İngiliz heykeltıraş (d. 1703)

1866 - Massimo d'Azeglio, İtalyan devlet adamı, yazar ve ressam (d. 1798)

1896 - Mathew Brady, Amerikalı fotoğrafçı (d. 1822)

1919 - Karl Liebknecht, Alman sosyalist politikacı (d. 1871)

1919 - Rosa Luxemburg, Alman sosyalist politikacı (d. 1871)

1924 - Peter Newell, Amerikalı sanatçı ve yazar (d. 1862)

1945 - Sami Yetik, Türk ressam (d. 1878)

1950 - Alma Karlin, Sloven yazar (d. 1889)

1950 - Petre Dumitrescu, Rumen Üst-orgeneral (d. 1882)

1954 - Şükrü Kanatlı, Türk asker ve Kara Kuvvetleri Komutanı (d. 1893)

1955 - Yves Tanguy, Fransız-Amerikalı ressam (d. 1900)

1955 - Isak Samokovlija, Bosnalı Yahudi yazar (d. 1889)

1956 - Enis Akaygen, Türk siyasetçi ve diplomat (d. 1880)

1970 - Louis Fischer, Amerikalı gazeteci (d. 1896)

1971 - Etem Tem, Atatürk'ün fotoğrafçısı (d. 1901)

1973 - Andrey Dulson, Sovyet bilim insanı (d. 1900)

1984 - Fazıl Küçük, Kıbrıslı siyasetçi (d. 1906)

1987 - Mustafa Demir, Türk asker (Makbule Atadan'ın manevi oğlu) (d. 1918)

1988 - Seán MacBride, İrlandalı politikacı (d. 1904)

1996 - II. Moshoeshoe, Lesotho Kralı (d. 1938)

2000 - Nezihe Becerikli, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1918)

2003 - Doris Fisher, Amerikalı bir şarkıcı ve söz yazarıydı (d. 1915)

2005 - Victoria de los Ángeles, İspanyol opera sanatçısı ve soprano (d. 1923)

2007 - Avad Hamid el-Bender, Saddam Hüseyin döneminde görev yapmış Iraklı yargıç (d. 1945)

2007 - Lale Oraloğlu, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1924)

2007 - Barzan İbrahim el-Hasan el-Tikriti, Genel İstihbarat Servisinin başkanı ve Saddam Hüseyin'in üvey kardeşi (d. 1951)

2008 - Brad Renfro, Amerikalı oyuncu (d. 1982)

2011 - Nat Lofthouse, İngiliz eski millî futbolcu (d. 1925)

2011 - Susannah York, İngiliz oyuncu (d. 1939)

2012 - Manuel Fraga Iribarne, İspanyol siyasetçi (d. 1922)

2014 - Cassandra Lynn, Amerikalı model (d. 1979)

2014 - Roger Lloyd-Pack, İngiliz oyuncu (d. 1944)

2015 - Kim Fowley, Amerikalı yapımcı, şarkıcı ve müzisyen (d. 1939)

2015 - Ethel Lang, 110 yaş üstü yaşayan İngiliz kadın (d. 1900)

2015 - Rimma Markova, Rus film oyuncusu (d. 1925)

2016 - Francisco X. Alarcón, Amerikalı şair (d. 1954)

2016 - Dan Haggerty, Amerikalı oyuncu (d. 1942)

2016 - Manuel Velázquez, İspanyol eski millî futbolcudur (d. 1943)

2016 - Noreen Corcoran, Amerikalı oyuncu ve dansçı (d. 1943)

2017 - Ciel Bergman, Amerikalı ressam (d. 1938)

2017 - Babette Cole, İngiliz çocuk kitabı yazarı ve çevirmen (d. 1950)

2017 - Jimmy Snuka, Fijili emekli profesyonel güreşçi (d. 1943)

2017 - Kozo Kinomoto, Japon futbolcu (d. 1949)

2017 - Vicki Lansky, Amerikalı çocuk hikâyeleri yazarı ve yayıncı (d. 1942)

2018 - Romana Acosta Bañuelos, Cumhuriyetçi Parti üyesi Amerikalı üst düzey kamu görevlisi (d. 1925)

2018 - Viktor Anpilov, Sovyet Rus sosyalist siyasetçi (d. 1945)

2018 - Mathilde Krim, İtalyan-Amerikalı tıp araştırmacısı ve bilim insanı (d. 1926)

2018 - Karl-Heinz Kunde, Alman eski erkek bisiklet yarışçısı (d. 1938)

2018 - Dolores O'Riordan, İrlandalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1971)

2018 - Turan Özdemir, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1952)

2018 - Peter Wyngarde, İngiliz aktör ve şarkıcıdır (d. 1927)

2019 - Carol Channing, Amerikalı stand-up komedyen, oyuncu, şarkıcı, dansçı ve seslendirme sanatçısı (d. 1921)

2019 - Edyr de Castro, Brezilyalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1946)

2019 - Miodrag Radovanović, Sırp oyuncu (d. 1929)

2019 - Thelma Tixou, Litvanya asıllı Arjantinli-Meksikalı aktris, dansçı ve kabare sanatçısı (d. 1944)

2021 - Sjarifuddin Baharsjah, Endonezyalı siyasetçi ve akademisyen (d. 1931)

2021 - Geoff Barnett, İngiliz profesyonel futbolcudur (d. 1946)

2021 - Wilbur Brotherton, Amerikalı siyasetçi (d. 1922)

2021 - Michael Bryce, Avustralyalı mimar, endüstriyel grafik tasarımcısı (d. 1938)

2021 - Vicente Cantatore, Arjantinli-Şilili profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1935)

2021 - Gildardo García, Kolombiyalı satranç oyuncusu (d. 1954)

2021 - Lệ Thu, Vietnamlı şarkıcı (d. 1943)

2021 - Tiit Lilleorg, Estonyalı bir film ve televizyon oyuncusu (d. 1941)

2022 - Hekimoğlu İsmail, Türk emekli astsubay, yazar, gazeteci ve köşe yazarı (d. 1932)

2022 - Aurora del Mar, Arjantinli seslendirme sanatçısı ve aktris (d. 1934)

2025 - Rosny Smarth, Haitili siyasetçi (d. 1940)

2025 - Diane Langton, İngiliz aktris, şarkıcı ve dansçı (d. 1947)

2025 - Linda Nolan, İrlandalı şarkıcı, aktris, yazar ve televizyoncu (d. 1959)

2025 - Anna Maria Ackermann, Alman asıllı İtalyan oyuncu (d. 1932)

2025 - Christopher Benjamin, İngiliz aktör (d. 1934)

2025 - Paul Danan, İngiliz aktör ve televizyon yıldızı (d. 1978)

2025 - David Lynch, Amerikalı yönetmen ve ressam (d. 1946)