Renault Filante Türkiye'ye gelmiyor: 2026 planında yer almadı

Renault’nun E-SUV segmentindeki yeni premium modeli Filante, Güney Kore’de tanıtıldı. Mart 2026’da Kore’de satışa çıkacak modelin Türkiye pazarına yönelik 2026 planlamasında yer almadığı açıklandı.

Renault Filante Türkiye’ye gelmiyor: 2026 planında yer almadı - Resim: 1

Renault, E-SUV segmentindeki yeni premium modeli Filante’yi üretildiği Güney Kore’de tanıttı. Markanın 2027 Uluslararası Oyun Planı kapsamında vitrine çıkardığı model, tasarım ve teknoloji odağında konumlandırıldı.

Renault Filante Türkiye’ye gelmiyor: 2026 planında yer almadı - Resim: 2

Busan fabrikasında üretilecek olan Filante, iddialı crossover çizgileri, markanın yeni ışık imzası ve modern tasarım diliyle dikkat çekiyor. Model, CMA platformu üzerinde yükselirken, sessiz sürüşe odaklanan lounge koltuklu kabini ve yeni nesil sürüş destek sistemleriyle premium sınıfta konumlanıyor.

Renault Filante Türkiye’ye gelmiyor: 2026 planında yer almadı - Resim: 3

Teknik tarafta ise Filante, 250 beygir gücünde tam hibrit E-Tech motor ile sunulacak. Renault, modelin özellikle konfor, verimlilik ve dijital sürüş deneyimi başlıklarında yeni bir vitrin oluşturduğunu vurguluyor.

Renault Filante Türkiye’ye gelmiyor: 2026 planında yer almadı - Resim: 4

TÜRKİYE İÇİN 2026’DA YOK
Emre Özpeynirci'nin haberine göre, Mart 2026’da Güney Kore’de satışa çıkması planlanan Filante’nin, Türkiye pazarına yönelik 2026 planlamasında yer almadığı netleşti. Modelin 2027 ve sonrası için Türkiye’ye gelip gelmeyeceğine dair ise henüz resmi bir takvim paylaşılmadı.

Renault Filante Türkiye’ye gelmiyor: 2026 planında yer almadı - Resim: 5

İSMİ TARİHTEN GELİYOR
Filante adı, Renault’nun geçmişine de güçlü bir gönderme taşıyor. Marka, bu ismi ilk kez 1956 yılında havacılıktan ilham alan ve hız rekorlarıyla öne çıkan Étoile Filante adlı deneysel araçta kullanmıştı. Aynı isim, geçtiğimiz yıl tanıtılan Filante Record 2025 konseptinde de yeniden gündeme gelmişti.

Kaynak: Diğer
