Türkiye’de enflasyon tartışmaları sürerken, dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Hanke, “TurkeyWatch” kapsamında paylaştığı son analizde Türkiye’de yıllık enflasyonun resmi hedeflerin çok üzerinde seyrettiğini belirterek, fiyat artışlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin en kırılgan noktası olarak tanımladı.

ENFLASYON RESMİ HEDEFİNİ BEŞE KATLADI

Steve Hanke, kendi ölçümlerine dayanarak Türkiye'nin yıllık enflasyon oranını %25,5 olarak açıkladı. Bu rakamın, Türkiye'nin yıllık %5 olan resmi enflasyon hedefinin yaklaşık beş katı olması dikkat çekti.

Hanke, mevcut ekonomik tablonun hedeflenen seviyelerden büyük bir sapma içinde olduğunu vurguladı.

EKONOMİDEKİ EN KRİTİK ZAYIF NOKTA: FİYAT ARTIŞLARI

Hanke, yüksek enflasyonun siyasi yansımalarına da değinerek, hayat pahalılığını "Erdoğan'ın aşil topuğu" olarak tanımladı.

Ekonomist, bu benzetmeyle kontrol altına alınamayan enflasyonun, mevcut yönetim için en hassas ve riskli alan olduğunun altını çizdi.

Analizde, fiyat istikrarının sağlanamamasının yönetimsel bir zafiyet oluşturduğu mesajı verildi. Pazar tezgahındaki acı tablo karikatürde

Paylaşımda yer alan bir karikatür, 200 TL'lik banknotun alım gücündeki dramatik düşüşü gözler önüne serdi.

Karikatürdeki fiyat etiketlerine göre domatesin kilosu 100 TL, fasulye 170 TL, ceviz 300 TL ve peynir 250 TL olarak resmedildi. Bu görsel, %25,5 olarak açıklanan enflasyonun vatandaşın mutfağına ve günlük yaşamına olan etkisini simgeledi.

STEVE HANKE KİMDİR?

Türkiye üzerine yaptığı analizlerle sık sık gündem olan Steve Hanke, Johns Hopkins Üniversitesi'nde Uygulamalı Ekonomi profesörüdür.

Dünyanın en saygın ekonomistlerinden biri olarak kabul edilen Hanke, özellikle hiperenflasyon, döviz kurulları ve para reformları konusundaki uzmanlığıyla bilinmektedir.

Reagan döneminde Başkanlık Ekonomi Danışmanları Konseyi'nde görev yapmış olan profesör, aynı zamanda "Sefalet Endeksi"nin (Misery Index) yaratıcısıdır.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri ve enflasyon oranları üzerine yaptığı bağımsız ölçümler, küresel finans çevreleri tarafından yakından takip edilmektedir. Hanke’yi Türk kamuoyu için özel kılan bir diğer önemli özellik ise Mustafa Kemal Atatürk’e olan derin hayranlığıdır.

Sık sık Atatürk’ün ekonomik bağımsızlık vizyonunu ve laiklik ilkesini öven paylaşımlar yapan Hanke, Türkiye’nin ekonomik kurtuluşunun Atatürk’ün rasyonel ve bilimsel ekonomi politikalarına geri dönmekten geçtiğini her fırsatta vurgulamaktadır.