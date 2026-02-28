Geçen yıl 25 Şubat’ta meydana gelen olayda; Ulus-Kızılay-Ankara Şehir Hastanesi hattında sefer yapan M.D.'nin kullandığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsüne binen Alparslan K., aracın sürücü kabini ve şoförün üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

Yangın söndürme tüpüyle yangını söndüren şoför M.D.'nin el ve yüzünde kısmi yanıklar meydana geldi, otobüste ise hasar oluştu. Çok sayıda suç kaydı bulunan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Alparslan K., gözaltına alınıp, tutuklandı. Hastaneye kaldırılan otobüs şoförü M.D. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Alparslan K. hakkında, 'Mala zarar verme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 9 yıla kadar hapis talep edildi.

İddianameye göre sanık Alparslan K., otobüs, Ulus Heykel durağına yaklaştığı sırada yanında getirdiği muhtelif yazılar yazan kağıtları aracın içinde asmaya başladı. Ardından Alparslan K., pet şişe içerisindeki benzini şoför kabinine ve şoför M.D.'nin üzerine dökerek ateşe verdi.

Şoför M.D. aracı durdurarak indi ve çevredekilerin de yardımıyla yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdü. İddianamede M.D.'nin yüzünde ve vücudunda kısmi yanıklar oluştuğu, araçta da hasar meydana geldiği belirtildi.

'BENZİNİ ŞOFÖRÜN SOL TARAFINA DÖKTÜM'

İddianamede Alparslan K.'nin savunmasına da yer verildi. Alparslan K., pet şişeye benzin doldurup otobüse bindiğini söyleyerek, "Otobüsün içerisinde 270 sayfalık dilekçelerimi yapıştırdım. Bunu yapma sebebim belediye otobüslerinde otobüs içinin kamera kaydı yapılmasıdır. Benim kolumda çip vardır. Bunun ile ilgili defalarca müracaat yaptım. Başvurularıma herhangi bir cevap alamadığım için bu eylemi gerçekleştirdim. Ulus’ta otobüs durağında araç durduğu zaman elimdeki benzin dolu şişeyi çıkartıp şoförün sol tarafına doğru döktüm.

Daha sonra şoföre dönüp ‘Kaç abi, seninle meselem yok’ dedim. Zarar verecek olsam zaten zarar verebilecek durumdaydım. Benim önümden geçerken kolumu tuttu. Ben bu sırada çakmağı çakmaya uğraşıyordum. Şoförün üstü alev aldı. Ayrıca otobüsün şoför koltuğu da alev aldı. Şoför, üstü yanar vaziyette dışarı çıktı.

Kısmi yanıklar oluştu. Oradan gelen vatandaşlar otobüsteki yangını söndürdü. Benim şoförü öldürmeye yönelik eylemim olmamıştır. Kendisiyle herhangi bir derdim de yoktur. Amacım ameliyatta koluma çip takılması nedeniyle sesimi duyurabilmektir. Bu nedenle yaptım" dedi.