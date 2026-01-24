Araç sürücüsü, 40-50 santim yüksekliğindeki su birikintisinden elinde ayakkabısıyla çıkıp, kendisi için değil araç için yardım istediğini belirterek, "Burası deniz olsa yüzerek çıkarım ben araç için yardım istedim" dedi. Sürücü ‘aracı çıkarmak bizim görevimiz değil' diyen itfaiyecilere tepki gösterdi.

112 Acil çağrı Merkezine gelen ‘Ilıca Mahallesi Cezaevi yolunda aracıyla suda mahsur kalma' ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi.

Olay yerine gelen kurtarma ekibi, 30-40 santim yüksekliğindeki yağmur suyunda yürüyerek araçtaki şahsın yanına giderken, suyun yüksek olmadığını yürüyerek çıkabileceğini söyledi. İtfaiye görevlisinin yardımı olmaksızın araçtan inen ve itfaiye görevlisinin elinden tutmak suretiyle su birikintisinden yola çıkan şahıs, itfaiye ekibinden aracını da çıkarmasını istedi.

İtfaiye görevlisi, kendilerinin görevinin insan kurtarmak olduğunu ve kendisini kurtarmak için geldikleerini, aracı çıkaramayacaklarını, aracın kendiliğinden çıkabileceğini söylemesine tepki gösteren araç sürücüsü "Ben sizi beni kurtarmanız için çağırmadım. Neyi kurtardınız burası deniz olsa ben yüzerek çıkardım. Ben aracımı çıkarmanız için çağırdım" diye konuştu.