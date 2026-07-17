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Benfica, hücum hattını güçlendirmek için önemli bir transferde sona geldi. Portekiz temsilcisinin, Al-Nassr forması giyen Jhon Duran’ın kiralık transferi için hem kulübü hem de oyuncuyla anlaşma sağladığı öğrenildi.

ANLAŞMA TAMAM

A Bola’nın haberine göre Benfica, 22 yaşındaki Kolombiyalı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak için tüm taraflarla el sıkıştı.

İMZA İÇİN LİZBON’A GELİYOR

Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde Lizbon’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

HÜCUM HATTINA TAKVİYE

Benfica’nın bu transferle birlikte hücum rotasyonunu güçlendirmeyi hedeflediği belirtilirken, Jhon Duran’ın özellikle fizik gücü ve gol yollarındaki etkinliğiyle takıma katkı sağlaması bekleniyor.

Transferin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.