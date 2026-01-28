Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Arıkan ve Erbakan basın açıklamasında bulundu.

"BELEDİYE BAŞKANLARI CİDDİ BİR SİYASİ ŞANTAJLA KARŞI KARŞIYA KALDILAR"

Yeniden Refah Partisi’nin Konya’da kazandığı 6 belediyenin hepsinin AKP’ye geçmesi hakkında konuşan Erbakan şunları söyledi,

"Seçimden sonra adeta yeniden Refah Partisi'nden bir intikam alma güdüsüyle, duygusuyla ve Sayın Cumhurbaşkanının ‘Bunları silkeleyelim’ sözleri doğrultusunda çalışma yapıldı. Burada belediye başkanları ciddi bir siyasi şantajla karşı karşıya kaldılar. Bu baskılar dolayısıyla veya birtakım sağlanacak kolaylıklar ve menfaatler dolayısıyla da maalesef omurgalı bir duruş sergileyemediler.

Milletin iradesine sahip çıkamadılar. Ancak bu sadece Yeniden Refah Partisi için değil, diğer siyasi partilerde de olan bir olay. İktidarın gücü ve baskısı, siyasi avantajı dolayısıyla bugün diğer siyasi partilerden de CHP'den de belediye başkanlarının, milletvekillerinin iktidar kanadına geçtiğini, AK Parti'ye geçtiğini görüyoruz.

Ancak şunu da ifade etmek isterim; biz 31 Mart yerel seçimlerine girerken 520 bin üyemiz vardı. Bugün 655 bine yakın bir üyeye sahibiz. Dolayısıyla birkaç tane belediye başkanının ayrılmış olması bizim yürüyüşümüzü olumsuz etkilemeyecektir. Bir yandan 130 binden fazla yeni üyeyi partimize kazandırmışız ve emin adımlarla kararlı bir şekilde hedefe doğru yürümeye devam ediyoruz."