Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal yardım sisteminde yapısal bir reform niteliği taşıyan GETAD için açıklamalarda bulundu. Yılmaz'ın açıklamasına göre, sistem 2026 senesinde seçilecek pilot illerde uygulamaya sokulacak. Uygulamanın sonuçlarının analiz edilmesinin ardından, 2027 yılında tüm Türkiye genelinde hayata geçirilmesi bekleniyor.
Vatandaşlık maaşı verilecek: Dar gelirli ailelere müjde tarih verildi
Dar gelirli yurttaşların dört gözle beklediği Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) devreye giriyor. Hükümet, yoksulluk sınırının altında kalan ailelere nefes aldıracak olan Vatandaşlık Maaşı modelinde yol haritasını belirledi.
Vatandaşlık maaşı nasıl hesaplanacak?
Vatandaşlık maaşı, bir ailenin toplam gelirinin devlet tarafından belirlenen "eşik gelir" seviyesine tamamlanmasına dayanıyor. Bu yöntemle hiçbir hane, belirlenen asgari geçim standartlarının altında kalmayacak.
Örnek verecek olursak, devletin belirlediği eşik gelir 20.000 TL ise ve bir hanenin aylık toplam geliri 16.000 TL'de kalıyorsa, aradaki 4.000 TL'lik fark devlet tarafından "Vatandaşlık Maaşı" olarak verilecek.
Kimler yararlanabilecek?
Vatandaşlık maaşından yararlanabilmek için asıl kriter, aile halkı gelirinin yoksulluk sınırı veya belirlenecek asgari geçim tutarının altında olması gerekiyor.
E-Devlet Kapısı: Başvurular dijital ortamda E-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek
Gelir Tespiti: Başvuran hanenin toplam geliri, mülkiyet durumu ve mali şartları detaylı bir incelemeden geçirilecek. Hane Bazlı Destek: Ödemeler şahıstan ziyade "hane" bazlı yapılacak ve evin toplam bütçesi asgari düzeye çekilecek.