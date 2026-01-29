Türkiye’de konut satışları 2025 yılında rekor seviyelere ulaşırken, yabancılara yapılan konut satışlarında dikkat çekici bir gerileme yaşandı. Milliyet’ten Duygu Erdoğan’ın haberine göre, 2025 yılında yabancılara toplam 21 bin 534 konut satıldı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 9,4’lük düşüş anlamına gelirken, son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Yabancılar en çok 2022'de konut aldı

Veriler, yabancıya konut satışlarının son üç yıldır istikrarlı biçimde gerilediğini ortaya koyuyor. Uluslararası yatırımcılara Türkiye’den konut alma imkânı tanıyan ve 2012 yılında yürürlüğe giren Mütekabiliyet Yasası’nın ardından yükselişe geçen satışlar, 2022 yılında 67 bin 490 adetle zirveye ulaşmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, bu zirvenin ardından yabancıların konut alımı her yıl düşüş gösterdi. Uzmanlara göre gerilemenin temel nedenlerinin başında, iç piyasada hızla yükselen konut fiyatları geliyor.

Öte yandan yabancıya konut satışı üzerinden verilen vatandaşlık uygulaması da yeniden tartışma konusu oldu. Haberde yer alan değerlendirmelerde, kamuoyunda artan tepkilerin ve sosyal tartışmaların önüne geçebilmek için, yabancı yatırımcılara doğrudan vatandaşlık verilmesi yerine oturum izni sağlanması modelinin hayata geçirilmesi öneriliyor.

Bu yöntemin hem konut piyasasındaki spekülatif baskıyı azaltacağı hem de yabancı yatırımcı ilgisinin daha kontrollü ve sürdürülebilir biçimde yönetilmesine katkı sunacağı ifade ediliyor.