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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu, turnuvanın şimdiye kadarki en dramatik karşılaşmalarından birine sahne oldu.

Son yıllarda Afrika futbolunun yükselen temsilcilerinden Senegal, uzun süre üstün götürdüğü mücadelede Belçika karşısında tarihi bir zafere çok yaklaşsa da uzatma dakikalarının son anlarında yıkıldı.

HABIB DIARRA'NIN GOLÜ İLK YARIDA SKORU BELİRLEDİ

Maça büyük bir özgüvenle başlayan Senegal, daha ilk dakikalarda Ismaila Sarr ile gole yaklaşırken oyun kontrolünü de ele aldı.

Belçika'nın Kevin De Bruyne, Jeremy Doku ve Charles De Ketelaere gibi yıldızlarını etkisiz bırakan Afrika temsilcisi, hücumdaki cesur oyununu 24. dakikada ödüllendirdi.

Direkten dönen topu iyi takip eden Habib Diarra, takımını öne geçirirken ilk yarının da skorunu belirledi.

Ismaila Sarr! Enfes pas, enfes kontrol ve şahane bir vuruş! Thibaut Courtois çaresiz! ⚽ pic.twitter.com/PVq7BMFJW9 — TRT Spor (@trtspor) July 1, 2026

ISMAILA SARR FARKI İKİYE ÇIKARARAK SENEGAL'İ RAHATLATTI

İkinci yarının hemen başında ise Senegal farkı ikiye çıkardı. Savunma arkasına atılan uzun pası mükemmel kontrol eden Ismaila Sarr, soğukkanlı bir vuruşla Thibaut Courtois'yı mağlup etti ve turnuvadaki gol sayısını beşe yükseltti.

ELENDİ GÖZÜYLE BAKILAN BELÇİKA PES ETMEDİ

Bu golle birlikte Belçika'nın Dünya Kupası macerasının sona ermesine kesin gözüyle bakılsa Kırmızı Şeytanlar pes etmedi.

Romelu Lukaku yine sonradan girip attı golünü! Belçika’nın umutlarını yeniden canlandırdı! 🇧🇪 pic.twitter.com/UZ2FbC9b62 — TRT Spor (@trtspor) July 1, 2026

LUKAKU GERİ DÖNÜŞ FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Teknik direktör Rudi Garcia'nın yaptığı hamlelerin ardından baskısını artıran Belçika, son dakikalarda geri dönüş fitilini ateşledi. 86. dakikada Thomas Meunier'in ortasını Romelu Lukaku ağlarla buluşturdu. Tecrübeli golcü, Dünya Kupası finallerindeki yedinci golünü kaydederek takımına yeniden umut verdi.

Tielemans’ın golüyle Belçika geri döndü! 3 dakikada 2 gol geldi! ⚽ pic.twitter.com/wNFxeurZhm — TRT Spor (@trtspor) July 1, 2026

Bu golün üzerinden yalnızca üç dakika geçmişti ki Belçika'da bu kez sahneye kaptan Youri Tielemans çıktı. Rakip savunmanın arasında yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-2'ye getiren Tielemans nefes kesen mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

UZATMALARIN SONUNDA VAR TAVSİYESİYLE PENALTI KARARI VERİLDİ

Uzatma dakikalarında iki takım da büyük mücadele verdi. Senegal savunması uzun süre dirense de maçın kaderi son saniyelerde değişti. 120+4. dakikada VAR incelemesi sonrası Tielemans'a yapılan müdahale nedeniyle Belçika lehine penaltı kararı çıktı.

Tielemans 120+5’de penaltıyı gole çevirdi! 2-0’dan 3-2’ye Senegal için dramatik son! pic.twitter.com/3ypm6IJzQn — TRT Spor (@trtspor) July 1, 2026

MAÇI UZATMALARA GÖTÜREN TIELAMANS BELÇİKA'YA GALİBİYETİ DE GETİRDİ

Topun başına geçen kaptan Youri Tielemans, 120+5. dakikada hata yapmadı ve fileleri havalandırarak takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan Belçika, iki farklı geriye düştüğü karşılaşmayı tarihi bir geri dönüşle kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Dünya Kupası'nın en etkileyici performanslarından birini ortaya koyan Senegal ise son anlarda gelen penaltı golüyle turnuvaya dramatik şekilde veda etti.