Kahramanmaraş’ta 2021 yılında bir hastanede 5 günlük bir bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşire, hakkında verilen tutuklama kararının ardından Afyonkarahisar’da polise teslim oldu.

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında, bebek D.E.B’ye yönelik şiddet iddiasıyla tutuklu yargılanmasına karar verilen hemşire Hazel D.B, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bir polis merkezine giderek teslim oldu.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, polise teslim olan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, adli sürecin devam ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021'de tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiasıyla adli süreç başlatılmış, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hemşire Hazel.D.B. hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.



23 Ocak'ta Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanığın tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.