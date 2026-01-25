Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Keçiliköy Mahallesi’nde yaşanan hayvan katliamı kamuoyunda infiale yol açtı. Mahalle sakinleri tarafından bakılan “Paşa” isimli köpeğin, çocukların gözü önünde plastik bir kutu içerisinde darbedilerek öldürüldüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü’nce başlatılan inceleme kapsamında güvenlik kamerası kayıtları mercek altına alındı. Yapılan çalışmalar sonucu olayla bağlantılı olduğu belirlenen E.K. isimli şahıs kısa sürede tespit edildi.
Şüpheli hakkında, Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.