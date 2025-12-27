Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Emekliler için ikinci bahar hayal ötesi!

Emekçiye açlık sınırının altında maaş yeterli görüldü. Şimdi sırada emekliler var. Onlara da yüzde 12.75 enflasyon farkı öngörülüyor. İkinci iş yapmak zorunda bırakılan emekli de inşaatlarda harç yapıp, duvar örecek, taş çekecek

5 OCAK’TA AÇIKLANACAK

TÜİK’İn yılın son enflasyon rakamı 5 Ocak’ta açıklanacak. Çarşı, Pazar fiyatlarıyla uyumlu olmadığı için inandırıcı bulunmayan bu rakamlar, emekli maaşlarına eklenecek 6 aylık enflasyon farkını da belirleyecek. Eğer aralık enflasyonu, kasım ayı gibi çıkarsa emekli için en fazla yüzde 12.75 artış gelecek. Bu da en düşük emekli maşının 18 bin 900 liraya yükselmesi demek. Zaten ayakta kalabilmek için ek iş yapan emekli, önümüzdeki sene de çalışmaya devam edecek. Emekliler de yaşadıkları zor durumu şu sözlerle anlattı:

Beşir Avlar: 16 bin küsur emekli maaşı alıyorum. Maaş yetmediği için inşaatta çalışıyorum, yetse zaten çalışmam. Yevmiye usulü çalışıyorum. Yeterli miktarda emekli maaş verirlerse niye çalışayım? İnşaat işi kolay değil.

Ahmet Başıbüyük: Duvar işçiliği yapıyorum. Vallahi maaş yetmiyor diye buradayım. Maaşımız 40 bin lira olsun. Yaptığım iş gerçekten beni çok zorluyor.

İlyas Büyükaslan: Akşama kadar duvar örüyorum, taş çekiyorum. Bir milletvekili dünya kadar para alıyor, ben 16 bin lira para alıyorum. Hayat bizim için zor.

Mahmut Türkmenoğlu: Yerine göre harç yapıyoruz, işçilik yapıyoruz. Çocuk çalışmıyor, iş yok. Akşama kadar harç yapıyorum, işçilik yapıyorum, kazma kürek, yoruluyorum tabii ki. Emekli maaşım yetse evimde dururum. Ne işim var benim inşaatta?

Abuzeyt Çağlar: Ben mart ayında emekli oldum. 40-45 sene çalıştım. Şu anda çok düşük maaş alıyorum. Geçinemiyorum, konteynerde oturuyorum, kendime ayakkabı alacak durumda değilim. 17 sene eğitim hayatım var. Keşke okumasaydım da ben bir çoban olsaydım. Belki durumumum daha iyi olurdu.

Handan Şanlı: Domatesin kilosu 70-90 TL arasında değişiyor, etin kilosu 900-1000 TL civarında. Alım gücü gittikçe düştü. Her gün hesap yapıyoruz, ayın sonunu getirebilecek miyiz getiremeyecek miyiz diye. Harcamalarımız için ince hesap yapıyoruz.

Hasan Çelik: Çok kötü durumdayız, okuyan çocuklarımız var, bu çocuklarımıza da iş yok şu anda çalışamıyorlar. Yaşlı olduğum halde bizim elimize bakıyorlar. Ek iş yapmasak geçinebilir miyiz?