Bayrak astığı anda fotoğrafı çekilen ve sosyal medyada “Bayrak asan dayı” olarak bilinen Salih Tahtalıoğlu, seneler önce giydiği tişörtün aynısını giyerek Türk bayrağının yanına İspanya bayrağını astı.

Son dönemde Türk ve İspanyol vatandaşlar arasında sosyal medyada dönen kardeşlik mesajları “Bayrak asan dayı” olarak bilinen Salih Tahtalıoğlu’nu harekete geçirdi.

TÜRK BAYRAĞININ YANINA İSPANYA BAYRAĞI ASTI

Tahtalıoğlu SÖZCÜ TV Muhabiri Gamze Elçi ile birlikte balkonuna bir kez daha bayrak astı.

Tahtalıoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bayrak sevgimiz insan sevgimiz devam etsin” diyen Tahtalıoğlu, Orta Doğu’daki savaşı hatırlatarak, “Savaşa hayır diyelim hep beraber kardeşlik olsun. Türkiye ile İspanya aramızdaki mesafe uzak olsa da kardeşliğimiz yakın. İnsanları seviyoruz. Akdeniz insanlarıyız. İnsanımızı seviyoruz, sayıyoruz, savaşa karşıyız” sözlerini sarf etti.

'ÜNLÜ OLDUKTAN İKİ SENE SONRA HABERİM OLDU'

Geçmişteki bir terör olayı sonrası Türk bayrağını balkonuna astığını ve sonra o fotoğrafın ünlendiğini belirten Tahtalıoğlu, “Benim iki sene sonra haberim oldu ünlü olduğumdan. 12 Mart 1961 Balıkesir Dursunbey doğumluyum. Emekliyim evde oturuyorum. Belediyeden emekliyim. 25 sene belediyede çalıştım 2015'te emekli oldum” sözlerini sarf etti.