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Kaynak: İHA

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi ve şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonlar kapsamında ele geçirilen 2 tabanca, 3 şarjör ve 50 fişeğe el konuldu. Soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli hakkında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında, 6 şüpheli hakkında ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri doğrultusunda adli işlem gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden, vergi kaybına yol açan ve haksız kazanç sağlayan kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.