Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi ve şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bayburt'ta kaçakçılık operasyonu: 8 kişi yakalandı - Resim : 1

Operasyonlar kapsamında ele geçirilen 2 tabanca, 3 şarjör ve 50 fişeğe el konuldu. Soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli hakkında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında, 6 şüpheli hakkında ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri doğrultusunda adli işlem gerçekleştirildi.

Ankara'da devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 25 şüpheli yakalandıAnkara'da devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 25 şüpheli yakalandıGündem

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden, vergi kaybına yol açan ve haksız kazanç sağlayan kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.