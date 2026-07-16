Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kelhasan köyünde dikkat çeken bir doğa olayı yaşandı. Doğada nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir porsuk, yiyecek arayışı sırasında bir vatandaş tarafından fark edildi.

O anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydeden vatandaş, porsuğun beslenme çabasını görüntülemeyi başardı. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan nesli tehlike altındaki türlerin kırmızı listesinde yer alan hassas canlı, bir süre çevrede yiyecek aradıktan sonra gözlerden kaybolarak doğal yaşam alanına geri döndü.