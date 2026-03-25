Olay, Sason’a bağlı Kaşyayla köyünde meydana geldi. Bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından merada oluşan çamur birikintisine saplanan keçi, akşam saatlerinde sahibi İsmet Bozkurt tarafından fark edildi. Sürüsünü kontrol ederken bir hayvanının eksik olduğunu anlayan Bozkurt, yaptığı kısa aramanın ardından keçisini çamur içinde hareketsiz halde buldu.

Tek başına hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayan Bozkurt, köydeki gençlerden yardım istedi. Olay yerine gelen vatandaşlar, koordineli şekilde çalışarak uzun uğraşlar sonucu keçiyi saplandığı çamurdan çıkarmayı başardı.

Kurtarma anlarının ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen keçi, yeniden sahibine teslim edildi. Olay, köyde dayanışmanın güzel bir örneği olarak dikkat çekti.