Normal sezonu ilk 8 sıra içerisinde tamamlayan Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Türk Telekom, Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor, şampiyonluk yolunda play-off bileti aldı.
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji ve Anadolu Efes, yarın ile 27 Mayıs tarihlerinde oynanacak çeyrek final ilk karşılaşmalarında saha avantajını kullanacak.
Seride iki galibiyet elde eden takımlar adını yarı finale yazdıracak.
Ligde play-off çeyrek final eşleşmelerinin programı şöyle:
Yarın:
18.00 Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor (Sinan Erdem)
20.30 Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)
27 Mayıs Çarşamba:
18.00 Anadolu Efes-Türk Telekom (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
20.30 Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor (Ülker Spor ve Etkinlik)
28 Mayıs Perşembe:
18.00 Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji (Hayri Gür)
20.30 Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
29 Mayıs Cuma:
18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)
20.30 Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)