Avrupa'nın en üst düzey kulüp organizasyonunda 29. hafta müsabakaları yarın ve 26 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

Bu hafta Türk ve Sırp takımları arasında çekişmeli derbiler yaşanacak. Ligin zirvesindeki Fenerbahçe Beko, haftayı yarın İstanbul'da Sırbistan'ın Partizan takımını konuk ederek açacak.

Anadolu Efes ise Belgrad deplasmanında bir diğer Sırp temsilcisi Kızılyıldız ile kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe Beko, geride kalan 27 haftada 20 galibiyet ve 7 yenilgiyle zirvedeki yerini korurken, 9 galibiyet 19 yenilgiyle mücadele eden Anadolu Efes 17. sırada bulunuyor.

AVRUPA LİGİ'NDE 29. HAFTANIN PROGRAMI (TSİ) ŞÖYLE:

YARIN:

20.45 Fenerbahçe Beko-Partizan (Sırbistan)

21.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Olympiacos (Yunanistan)

22.30 Kızılyıldız (Sırbistan)-Anadolu Efes

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Barcelona (İspanya)

26 ŞUBAT PERŞEMBE:

20.00 Dubai Basket (Birleşik Arap Emirlikleri)-LDLC ASVEL (Fransa)

21.30 Monaco (Fransa)-Maccabi Rapid (İsrail)

22.05 Hapoel IBI (İsrail)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Paris Basketball (Fransa)

22.30 Baskonia (İspanya)-Valencia Basket (İspanya)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)