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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar Belediyesi’nin şehircilik vizyonunu ortaya koyan Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi’nde kaydedilen aşamayı yerinde inceledi. Konut veya işyeri almayı düşünenlere çağrı yapan Başkan Kaya, “Hemşerilerimizi bu örnek projemizi görmeye ve dükkânlarımızdan, dairelerimizden satın almaya davet ediyoruz” dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yapımı büyük bir hızla devam eden Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Celal Akaç ve ORKENT Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Sayitoğlu’nun eşlik ettiği incelemelerde Başkan Kaya, projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Şantiyeyi gezen ve çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Kaya, iş güvenliğinin öncelikleri olduğunun altını çizerek kurallara harfiyen riayet edilmesi uyarısında bulundu.

BAŞKAN KAYA: “TRABZON'DA YENİ BİR DEĞER ÜRETİYORUZ”

Çağlayan’da, şehircilik ve kentsel dönüşüm uygulamaları açısından her yönüyle örnek bir proje yürüttüklerini kaydeden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, çalışmaların planlandığı şekilde, hızla ilerlediğini vurguladı.

Trabzon’da yeni bir değer oluşturduklarını ifade eden Başkan Kaya, “Şehrimizin en güzel lokasyonlarından birinde, pırıl pırıl akan Maçka deremizin kenarında, Çağlayan’da Kentsel Dönüşüm Projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Projemizin alt kısmında, Trabzon-Erzurum yolu kıyısında birbirinden güzel ve değerli dükkânlarımız, üst kısmında da modern inşaat tekniklerine uygun, çağın gerekliliklerini karşılayan, çevreci teknolojiler ve peyzaj alanlarıyla donatılmış konutlarımız yer alıyor. Trabzon’daki hemşerilerimizi bu örnek projemizi görmeye ve dükkânlarımızdan, dairelerimizden satın almaya davet ediyoruz” sözlerini kullandı.

PROJENİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI, YÜZDE 28 SEVİYESİNE ULAŞTI

Kentteki afet riski taşıyan konutların yerinde dönüştürülmesi amacıyla Çağlayan Mahallesi'nde başlatılan Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 186 konut ve 22 dükkândan oluşan 1. Etap 1. Kısım çalışmalarında fiziki gerçekleşme oranı, yüzde 28 seviyesine ulaştı.

Şehircilik ve kentsel dönüşüm uygulamaları açısından örnek olacak şekilde tasarlanan Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi, hem deprem güvenliği hem de çevre dostu yapılarıyla, yepyeni ve modern bir yaşam alanı sunacak şekilde hazırlandı. Kendi enerjisini üreten güneş enerjisi panelleri, yerden ısıtma sistemleri, peyzaj alanları ve kapalı otopark gibi yaşamı kolaylaştıran modern ve çevreci bir yaklaşımla tasarlanan Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi, sosyal donatı alanları, yeşil alanlar ve ticaret alanlarıyla yatırımcılar için de büyük fırsatlar sunuyor.