Yangın, saat 16.30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın büyürken, ihbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alev alev yanan çatı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.