Bartın-Zonguldak karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazası, bölgede büyük hasara yol açtı. Aynı yönde ilerleyen 4 aracın çarpışması sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kazada araçlardan biri karşı şeride savrulurken, orta refüjde bulunan aydınlatma direği devrildi. Çarpışmanın şiddetiyle araç parçaları yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolu bir süre çift şeritli olarak trafiğe kapatıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından araçlardan biri çekici yardımıyla kaldırılırken, yolun tek şeridi ulaşıma açıldı.

Bölgede elektrik kesintisine neden olan kazanın ardından ekiplerin çalışmaları sürüyor.