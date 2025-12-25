Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Terkoğlu’nun Çağlayan’daki adliye sarayına götürüldüğü öğrenildi. Terkoğlu’nun gözaltına alınma gerekçesinin OnarTV adlı YouTube kanalında yayınlanan videodaki sözleri olduğu belirtiliyor.

BAŞSAVCILIĞIN SUÇLAMASI BELLİ OLDU

Terkoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli Barış Terkoğlu hakkında TCK 217/a maddesi uyarınca 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmış olup talimatımız gereği İstanbul il jandarma komutanlığınca şüpheli gözaltına alınmıştır."

'YAZIKLAR OLSUN'

Gazeteci Barış Pehlivan, Terkoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Pehlivan açıklamasında 'Kirli kamu görevlilerini gözaltına almak yerine gazetecileri susturmak istiyorlar' dedi. Pehlivan'ın paylaşımı şöyle:

“Yazıklar olsun! Dostum, gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Gerekçe, dün akşam Onlar’da yayınlanan haber videosu. Kirli kamu görevlilerini gözaltına almak ve soruşturmak yerine, onları deşifre eden ve temiz bir toplum için çalışan gazetecileri susturmak istiyorlar. Bunu da başsavcılık, bizzat kendi doğruladığı bir haber üzerinden yapıyor. Barış’ın bir elini kesin; diğer eliyle, sesiyle, bakışıyla, fikriyle gerçeği yine anlatır, anlatacak.”

BARIŞ TERKOĞLU O VİDEODA NELER SÖYLEDİ?

Terkoğlu, söz konusu videoda uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen “Kütüphane” adlı mekâna geçmişte yapılan bir baskında polislerin içeride bir savcıyla karşılaştığını ifade etmişti. Terkoğlu, Onlar TV'de yayımladığı haberinde, iddiasını İçişleri Bakanlığı’ndaki kaynaklarına dayandırarak aktardığını belirterek, söz konusu mekâna daha önce de operasyonlar düzenlendiğini söylemişti.

Terkoğlu haberinde söz konusu savcıyla ilgili Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) disiplin soruşturması için bildirimde bulunulduğunu da belirtmişti. Başsavcılık kaynaklarından söz konusu iddia doğrulanmıştı.