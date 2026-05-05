Sezonun başında Suudi Arabistan temsilcisi NEOM SC’ye transferi son anda gerçekleşmeyen ve maaşında önemli bir artış yapılan Barış Alper Yılmaz, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre Premier League ve Serie A ekiplerinin takip ettiği Barış Alper Yılmaz için en güçlü adayın AS Monaco olduğu ifade edildi. Fransız temsilcisinin, oyuncuyu ikna etmesi durumunda bonservis konusunda tüm imkanlarını zorlayacağı aktarıldı.

Özellikle FIFA Dünya Kupası sonrasında Barış Alper Yılmaz ile ilgili transfer sürecinin hız kazanmasının beklendiği kaydedildi.