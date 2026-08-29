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Süper Lig'de Konyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Mücadelede geriye düşen Kocaelispor, ikinci yarıda gerçekleştirdiği geri dönüşle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk golü 39. dakikada geldi. Kocaelisporlu Tanguy Zoukrou'nun kendi kalesine attığı golle Konyaspor 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

BARDHI İKİ DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin kırılma anı ikinci yarının hemen başında yaşandı. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut Enis Bardhi'yi 46. dakikada Ebrima Colley'nin yerine sahaya sürdü.

Ancak Bardhi, 48. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

KOCAELİSPOR GERİ DÖNDÜ

Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından baskısını artıran Kocaelispor, aradığı beraberlik golünü 72. dakikada buldu. Gonçalo Sousa'nın asistinde Massadio Haidara skoru 1-1'e getirdi.

Konuk ekip geri dönüşü tamamlayan golü ise Show'un pasında 86. dakikada Metehan Altunbaş ile buldu.

Kalan bölümde skor değişmedi ve Kocaelispor, 1-0 geriye düştüğü Konyaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.