İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, teknik direktör Hansi Flick’in sözleşmesini uzattı.

Katalan kulübü, 61 yaşındaki Alman çalıştırıcının 2027 yılında sona erecek kontratının Haziran 2028’e kadar yenilendiğini duyurdu.

XAVI SONRASI GÖREVE GELDİ

2024 yılında Xavi’nin yerine takımın başına geçen Flick, kısa sürede Barcelona’da önemli başarılara imza attı. Tecrübeli teknik adam, Katalan ekibiyle şu ana kadar 5 kupa kazanmayı başardı.

'DOĞRU YERDE OLDUĞUMU ANLADIM'

Hansi Flick, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Barcelona’daki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Tecrübeli teknik adam, “Doğru yerde olduğumu anladım. Herkes Şampiyonlar Ligi'nin hayalini kurar. Denedik ve denemeye devam edeceğiz. Göreve devam etmem konusunda bana duyulan güvenden dolayı minnettarım.” ifadelerini kullanmıştı.