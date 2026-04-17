İspanyol devi Barcelona, yaz transfer dönemi öncesi forvet hattı için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.

BARCELONA'DA HEDEF SÖRLOTH

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Barcelona, Alexander Sörloth için resmi temaslarda bulundu.

Katalan ekibinin, hücum hattında yaşanabilecek olası değişikliklere karşı hazırlık yaptığı belirtildi.

LEWANDOWSKI BELİRSİZLİĞİ

Barcelona yönetiminin bu hamlesinde Robert Lewandowski’nin geleceğine dair belirsizliğin etkili olduğu ifade edildi.

Deneyimli golcünün Avrupa dışından gelen yüksek teklifler ile maaşında indirime gidilecek yeni sözleşme seçeneği arasında karar verme aşamasında olduğu aktarıldı.

FLICK ONAYIYLA GÜNDEME GELDİ

Teknik direktör Hansi Flick’in oyun sistemine hızlı uyum sağlayabilecek bir santrfor arayan Barcelona yönetiminin, bu nedenle Sörloth ismini ön plana çıkardığı kaydedildi.

Norveçli forvetin mevcut kulübü Atlético Madrid ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 47 resmi maçta görev yapan Sörloth, 17 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası bitiriciliğiyle öne çıkan oyuncu, Avrupa piyasasında değerli isimler arasında gösteriliyor.