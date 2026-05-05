6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sırasında sosyal medyada infial yaratan "Hatay’da baraj patladı" paylaşımlarına ilişkin Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur ve çalışma arkadaşları hakkında açılan davada mahkeme son sözünü söyledi. 2,5 yıl süren yargılama sonucunda tüm sanıklar beraat etti.

YARDIM FAALİYETLERİ 3,5 SAAT AKSADI

Dava sürecinde müşteki sıfatıyla yer alan isimler, yayılan haberlerin bölgede büyük bir paniğe yol açtığını ve arama-kurtarma ile yardım faaliyetlerinin yaklaşık 3,5 saat boyunca durmasına neden olduğunu savundu. Toplam 8 kişinin şikayetiyle başlayan hukuki süreçte savcılık, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep eden bir mütalaa sunmuştu.

AVUKAT MASRAFI HAZİNEDEN KARŞILANACAK

Mahkemenin beraat kararı vermesinin ardından, yargılama giderlerine dair detaylar da netleşti. İddiaya göre karar uyarınca, Oğuzhan Uğur’un avukatına ödenmesi gereken 45 bin liralık vekalet ücreti hazineye yüklendi.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINIYOR

Kararın ardından açıklama yapan müşteki Hasret Yıldırım, beraat kararını kabul etmediklerini ve davayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını duyurdu. Yıldırım, Babala TV ekibinin kendisini devlet kurumlarının yerine koyan bir tavır sergilediğini iddia ederek, "Kimse kendini devlet yerine koyamaz; bu süreç henüz bitmedi" mesajını verdi.