Milyonlarca emekli yeni yılda gelecek olan zamma odaklandı. Ancak zam oranı 6 aylık olacağı için etkisi pek hissedilmeyecek. Açlık sınırının 30 bin TL’yi aştığı ortamda maaşlar ise eriyor. İktidar emeklinin maaş zamlarını daha açıklamadan bankalar promosyon tutarlarını güncelledi.
Ocak ayı zammını beklemeden bazı bankalar promosyon yarışını hızlandırdı. Bazı bankalar koşulsuz ödemelerinde artışa giderken, bazıları ise "ek ürün" şartıyla yüksek rakamlar sunuyor.
GÖZLER 3 OCAK'TA
3 Ocak’ta Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), emekli maaşları için son aylık veriyi açıklayacak. Bu veriyle emeklinin 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Maaş zammının netleşmesi ile bankaların rakamları da kızışacak.
PROMOSYON TUTARLARINDA YARIŞLAR KIZIŞTI
Emekliler promosyondan faydalanması için seçtikleri bir bankaya taşımaları ve 3 yıl boyunca o bankadan alma taahhüdü vermeleri gerekiyor. İşlemler banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Banka değiştirmek için taahhüt süresi dolmadan banka değiştirmek isteyen emekliler mevcut bankada kaldıkları sürenin promosyonunu korurken kalan tutarı iade etmesi gerekiyor.
Pek çok banka ise Ocak ayı gelmeden promosyon tutarlarını güncellemeye başladı. 12 bin TL’den 60 bin TL’ye kadar banka promosyonları bulunuyor. Ancak promosyon tutarları emeklilerin aldığı ücrete göre değişiklik gösterebilir.
12 BİN TL’DEN 60 BİN LİRAYA KADAR PROMOSYON İMKANI
Şu anki güncel rakamlar şu şekilde;
ZİRAAT BANKASI
Toplam promosyon tutarı: 12 bin TL
TEB
Toplam promosyon tutarı: 21 bin TL
Ana promosyon ücreti: 12 bin TL
Ek Ödüller: 9 bin TL (ek koşullarla ilave ödeme)
İŞ BANKASI
Toplam Promosyon: 24 bin TL
Ana Promosyon: 15 bin TL
Ek Ödüller: 9 bin TL (ek kampanyalar)
GARANTİ BBVA
Toplam Promosyon: 25 bin TL
Ana Promosyon: 15 bin TL
Ek Ödüller: 10 bin TL (çeşitli bankacılık ürünleri)
DENİZBANK
Toplam Promosyon: 27 bin TL
Ana Promosyon: 12 bin TL
Ek Ödüller: 15 bin TL (ek koşullarla)
YAPI KREDİ
Toplam Promosyon: 30 bin TL
Özellik: Belirli tarihlerde taahhüt veren emeklilere 30 bin TL'ye kadar nakit promosyon
VAKIFBANK
Toplam Promosyon: 30 bin TL
Ana Promosyon: 12 bin TL
Ek Ödüller: 18 bin TL (Troy emekli kart harcamaları)
QNB FİNANSBANK
Toplam Promosyon: 31 bin TL
Ana Promosyon: 20 bin TL (koşulsuz)
Ek Ödüller: 11 bin TL (ilave kampanyalar)
HALKBANK
Toplam Promosyon: 60 bin TL
Ana Promosyon: 12 bin TL
Ek Ödüller: 48 bin TL (kredi kartı harcamaları, fatura talimatları ve avantaj paketleri)
2026 YILINDA PROMOSYONLARDA ARTIŞ OLACAK MI?
Uzman isimler ise emekli promosyonunda ocak ayında maaşlara yapılacak zamla yeniden güncelleneceğini belirtiyor. Bu sebeple en yüksek rakam için ocak ayındaki güncellenmeyi beklemek avantajlı olacak.