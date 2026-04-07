Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Sami A., balkonunda oynadığı sırada demirlere tırmandı.

Dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine başının üzerine düşerek ağır yaralandı. Ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen çocuğun yapılan kontrollerinde kafatasında kırık ve beyin kanaması tespit edildi.

İlk müdahalesinin ardından Sami A., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.