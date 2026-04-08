Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe’ye 90+11. dakikada yediği penaltı golüyle 1-0 mağlup olan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da tam gaz devam ediyor.
Beşiktaş, Bayern Münih’in yıldızının transferi için dünya devleriyle yarışıyor
Beşiktaş, Bayern Münih’in 32 yaşındaki sol beki Raphael Guerreiro’yu kadrosuna katmak için devreye girdi. Siyah-beyazlıların transfer planında yer alan oyuncu için Juventus ve Benfica da yarışta. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Guerreiro’nun piyasa değeri 6 milyon euro.İbrahim Doğanoğlu
Gelecek sezon için şimdiden çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar, transfer listesinde yer alan isimlerle ilgili gelişmeleri takip ediyor. Ancak derbi mağlubiyetinin ardından flaş bir detay ortaya çıktı.
Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, 32 yaşındaki Portekizli sol bek Raphael Guerreiro’nun takımdan ayrılacağını duyurdu. Bu gelişme, Beşiktaş’ın transfer planlarını yakından ilgilendiriyor.
DEV TAKIMLAR DEVREDE
Tuttomercato’da yer alan habere göre, Raphael Guerreiro için Avrupa’nın dev kulüpleri de devreye girdi. Siyah-beyazlıların ilgilendiği oyuncu için Juventus ve Benfica’nın ciddi şekilde ilgilendiği bildirildi.
EN CİDDİ ADAYLAR
Bayern Münih’in sportif direktörü tarafından takımdan ayrılacağı açıklanan 32 yaşındaki futbolcu için transfer yarışında en ciddi adayların Juventus ve Benfica olduğu belirtiliyor.
PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ
Bu sezon Bayern Münih formasıyla 24 maça çıkan Guerreiro, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncunun piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
Beşiktaş, Raphael Guerreiro’yu kadrosuna katabilmek için temaslarını yoğunlaştırmış durumda. Siyah-beyazlı taraftarlar, transferin sonucunu heyecanla bekliyor.