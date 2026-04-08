Hürmüz Boğazı’nın güvenliği ve erişilebilirliği küresel gündemdeki yerini korurken, İngiltere öncülüğünde yeni bir toplantı gerçekleştirildi.
İngiltere Savunma Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen çevrimiçi toplantıya, 30’dan fazla ülkeden askeri yetkililer ve planlamacılar katıldı.
Toplantıda, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin güvenli şekilde sürdürülebilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. Katılımcı ülkelerin bu kapsamda koordinasyon içinde çalıştığı ifade edildi.
Daha önce İngiltere ev sahipliğinde 40’tan fazla ülkenin katıldığı bir zirve düzenlenmiş, Hürmüz Boğazı’na yönelik güvenlik başlıkları gündeme gelmişti.
Son toplantıya ilişkin detaylı içerik paylaşılmazken, görüşmelerin uluslararası iş birliği çerçevesinde sürdüğü bildirildi.