Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in ev hapsi kaldırıldı.
NE OLMUŞTU?
İzmir merkezli dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan Yiğit, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.
Savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Yiğit hakkında, 28 Haziran tarihinde mahkeme tarafından konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.
Adli kontrol şartı da kaldırılan Yiğit’in 2 ay içerisinde görevine dönmesi bekleniyor.