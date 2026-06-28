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Kaynak: AA

Kennedy Caddesi üzerindeki Taş İskele mevkisinde kıyıya çok sayıda ölü balığın sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, çalışma alanını şeritlerle kapattı. AFAD ekipleri ise sudan numune alarak inceleme yapılması amacıyla laboratuvara gönderdi.

Bölgede İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) yaklaşık dört gündür çalışma yürüttüğü, ölü balıkların ise akşam saatlerinde kıyıda görülmeye başlandığı iddia edildi.

İSKİ'nin denizle bağlantılı dere hattında atık su ve yağmur suyu sistemlerine yönelik temizlik ile onarım çalışmaları gerçekleştirdiği, bu süreçte dere içerisindeki su seviyesinin önemli ölçüde azaldığı gözlendi.