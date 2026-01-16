Hazine ve Maliye Bakanlığı kuyumculukta kayıt dışının ve sahteciliğin önlenmesi için yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre, 1 gramdan külçeye kadar altınlar üzerine lazerle işaretlenip Kıymetli Metal Takip Sistemi kapsamında takip edilecek. Yüzük, bilezik, kolye gibi işlenmiş ürünler bu kapsamda olmayacak. Vatandaşlar yaklaşık 5 gram altına kadar nakit alışveriş yapabilecek. Nakit alışverişte 30 bin lira sınırı devam edecek.

Düzenlemenin ortaya çıkması ile birlikte altının nakit parayla alımı döneminin sona ereceği ve vatandaşların ellerindeki altını bozduramayacağı yönünde yorumlar yapılmıştı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Ortaya çıkan haberler ve yorumlar sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu sistemin bir varlık takibi olmadığını ve yalnızca üretim sürecini kapsadığını vurguladı. Bakanlık “Vatandaşların ellerindeki altını bozduramayacağı, sisteme dâhil edemeyeceği veya bu altınla herhangi bir mülk edinemeyeceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Altın bozdurma işlemleri kuyumcular, bankalar ve yetkili finans kuruluşları aracılığıyla yapılmakta olup, tasarrufların el değiştirmesine yönelik işlemlerin önünde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakanlık, altın alımlarında nakit ödeme döneminin sona erdiği önünde çıkan haberlerle ilgili “30.000 TL ve üzerindeki işlemlerin bankacılık ve finansal kurumlar aracılığıyla yapılması uygulaması, yalnızca altın alım satımına özgü olmayıp, tüm emtiaların alım satımını kapsayan Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde uygulanmaktadır” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yazılı açıklaması şöyle:

“MÜŞTERİLERİMİZE AÇIKLAMADAKTAN BIKTIK”

Konuyla ilgili bir açıklama da kuyumculardan geldi. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Sönmez, 30 bin liranın üzerindeki işlemlerin banka üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu ve tüm sektörlerde bazı limitlerin üzerindeki alışverişlerde bu uygulamanın bulunduğunu söyledi.

Sönmez, "Bu yeni bir durum değildir ve sadece kuyumculuğu kapsamaz, bütün sektörleri kapsar. 'Altın artık nakitle alınamayacak' diye yanlış açıklamalarda bulunmak piyasada kaos oluşturma çabasıdır" dedi.

Ödeme kaydedici cihazlarla alışverişte 36 bin lira limiti olduğunu vurgulayan Sönmez, bu limitin diğer sektörlerde 12 bin lira iken kuyumculukta üç katı daha fazla belirlendiğini belirtti.

Sönmez, bandrollü olmadığı gerekçesiyle "yastık altı altına el konulacağı" iddialarının da art niyetli açıklamalar olduğuna dikkati çekerek, KMTS'nin amacının vatandaşı korumak ve dolandırıcılığın önüne geçmek olduğunu dile getirdi.

KMTS'nin, sahte ve replika ürünlerin önüne geçmek için barkod sistemiyle çalışan bir güvenlik uygulaması olduğunu vurgulayan Sönmez, şunları kaydetti:

"Bu durum sadece rafineri ürünlerini kapsar, vatandaşın bileziği, küpesi veya gerdanlığıyla ilgisi yoktur. Son günlerde sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan 'nakit parayla altın satışının yasaklandığı' ve 'vatandaşın bandrolsüz altınına el konulacağı' yönündeki iddialar tamamen asılsız."