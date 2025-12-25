Tarım ve Orman Bakanlığı gıdadaki denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bakanlık, yönetmeliğe aykırı olan ve gıdaya taklit-tağşiş karıştıran markaları ifşalamaya devam ediyor. Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaştığı yeni listesinde baharat, et ve süt ürünleri var. Bakanlık, o markaları bir bir ifşa etti.

Bazı baharat markalarının gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullandığı ortaya çıktı.

İşte taklit-tağşiş listesine giren o markalar:

Taklit-tağşiş listesinde ise Aslanpetek markasına ait ballarda da taklit-tağşiş çıktı. Erkan Egemen markalı pul biberde ise domates tespit edildi.

HAYATİ TEHDİT VAR!

Genç Ada markasına ait manda yoğurdunda inek sütü kullanıldığı ortaya çıktı.

Uzmanlar, manda yoğurduna inek sütü karıştırılmasının, inek sütü alerjisi olan kişilerde mide-bağırsak sorunları, nefes darlığı gibi yan etkilerinin görülebileceği uyarısında bulunarak, hayati risk tehlikesi taşıdığına dikkat çekti.

Bakanlığın listesine giren diğer markalar şöyle: